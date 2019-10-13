يا فرحة ما تمت.. الإصابات تغير مسار التكتيك الفني بـ الأهلي وتضع فايلر في مأزق

ينتظر عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة "119" الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه نادي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.





ويعد لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، هو اللقاء الحاسم للمدير الفني لنادي الزمالك "ميتشو"، بينما تمثل اكتساب الثقة في رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء حال فوز النادي الأهلي.





وقبل انطلاق اللقاء بأيام قليلة أصيب مسئولو النادي الأهلي، بصدمة بسبب ثلاثة من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي، حيث تعرض الثنائي "صالح جمعة، وجيرالدو"، للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





ولم تمر سوى ساعات قليلة عقب انتهاء التمرين؛ حتى تعرض رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال خوض مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره جنوب أفريقيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد القاهرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر.





وبات "رينيه فايلر"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في مأزق كبير قبل انطلاق لقاء القمة أمام نادي الزمالك خصوصًا في ظل اعتماده بشكل رسمي على ثنائي الفريق "جيرالدو ورمضان صبحي"، في جميع المباراة التي يخوضها.