Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يا فرحة ما تمت.. الإصابات تغير مسار التكتيك الفني بـ الأهلي وتضع فايلر في مأزق

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:44 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي
ينتظر عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة "119" الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه نادي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، هو اللقاء الحاسم للمدير الفني لنادي الزمالك "ميتشو"، بينما تمثل اكتساب الثقة في رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء حال فوز النادي الأهلي.

وقبل انطلاق اللقاء بأيام قليلة أصيب مسئولو النادي الأهلي، بصدمة بسبب ثلاثة من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي، حيث تعرض الثنائي "صالح جمعة، وجيرالدو"، للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم تمر سوى ساعات قليلة عقب انتهاء التمرين؛ حتى تعرض رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال خوض مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره جنوب أفريقيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد القاهرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر.

وبات "رينيه فايلر"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في مأزق كبير قبل انطلاق لقاء القمة أمام نادي الزمالك خصوصًا في ظل اعتماده بشكل رسمي على ثنائي الفريق "جيرالدو ورمضان صبحي"، في جميع المباراة التي يخوضها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة..عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن والاتحاد المصري لكرة القدم يحدد موعد نهائي كأس مصر

فايلر يجتمع بـ سيد عبد الحفيظ خلال مران الأهلي

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

سنة أولى سوبر.. الزمالك يتفوق على الأهلي 21 - 11

أجايي مفاجأة فايلر في تشكيلة الاهلي لمواجهة الزمالك

كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

ترشيحاتنا

بعد حبسها ومنعها من السفر.. إنذار بشطب عضوية بوسي من الموسيقيين

تحذير من تخزينها في الفريزر .. 5 أطعمة تتلف عند التجميد

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل