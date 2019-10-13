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أخبار العالم

أول قرار من قيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، عن أول قرار له بعد الفوز في جولة الإعادة.

و قال قيس سعيد في مؤتمر صحفي عقب الفوز إن أول زيارة خارجية له ستكون إلى دولة الجزائر.

وأضاف سعيد: "تحية لأشقائنا في الجزائر من أعماق الأعماق، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارة ليبيا، وتحية خالصة لأبناء شعبنا في فلسطين".

وحازت تصريحات قيس سعيد عن فلسطين ورفضه القاطع للتطبيع واعتباره خيانة عظمى بزخم كبير لدى الفلسطينيين الذين دعوا له في صلاة قيام الليل بقطاع غزة.

وتعهد قيس سعيد بإعمال القانون على الجميع وأولهم هو.

وأوضح أن إدارته ستعمل من أجل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أعرب عن أمله في بناء علاقات جديدة جيدة مع الأمم والشعوب في إطار الإنسانية.

وفاز قيس سعيد على منافسه نبيل القروي في جولة الإعادة بنسبة 75% من الأصوات.

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