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مرأة

بدون سوائل .. تعرفي على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
كيكة
كيكة
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آلاء حسن
طريقة عمل للكيكة الهشة التي يسميها البعض الكيكة الإسفنجية وهى مرغوبة لدى العديد من الأفراد، واليكي طريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها فى المناسبات نتيجة لسرعة تحضيرها وخلوها من اللبن والزبدة والعصير والزيت، إليكم طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:

مقادير طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:

3 أكواب سكر
كوب ونصف من الدقيق
5 بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية:
- فى إناء كبير نضع الفانيليا والبيض ونقوم بخفقها جيدًا بالخلاط، ومن ثم نضيف السكر بالتدريج إلى أن يزيد حجم المزيج.

- نقوم بإضافة جزء من الدقيق على مزيج البيض ونقوم بتقليبه بطريقة بطيئة دون استعمال الخلاط، ومن ثم نضيف الدقيق تدريجيًا مع استمرار التحريك البطيء.

- نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهانها بالزيت ونرشها بالدقيق ونضع بها المزيج.

- نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية فى درجة حرارة 180، ونتركها 40 دقيقة بدون محاولة لفتح الفرن، وبعد انتهاء المدة نغرز شوكة للتأكد من أنها نضجت.
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