أخبار الزمالك اليوم 13-10-2019.. يد الأبيض بطل أفريقيا للمرة الثالثة.. وميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي



انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي الزمالك وسبورتنج بالتعادل 28-28 فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.







ميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا .. صورة





انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي الزمالك وسبورتنج بالتعادل 28-28 فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.





رضا عبد العال عن تعادل الزمالك واف سي مصر: ميصحش كده



علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.

. يتابع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليًا علي أرضية ملعب القاهرة الدولي إستعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصرعلق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.