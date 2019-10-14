أخبار الزمالك اليوم 13-10-2019.. يد الأبيض بطل أفريقيا للمرة الثالثة.. وميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:
يد الزمالك تتوج بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة.. قلب الطاولة على سبورتنج وفاز 33-31
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
بعد الفوز التاريخي.. الزمالك يحطم 3 أرقام قياسية جديدة في كرة اليد.. تعرف عليها
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
يد الزمالك يفاجئ سبورتنج بالتعادل في الوقت القاتل وينتقل للأشواط الإضافية
انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي الزمالك وسبورتنج بالتعادل 28-28 فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
ميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا .. صورة
يد الزمالك تتوج بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة.. قلب الطاولة على سبورتنج وفاز 33-31
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
بعد الفوز التاريخي.. الزمالك يحطم 3 أرقام قياسية جديدة في كرة اليد.. تعرف عليها
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
يد الزمالك يفاجئ سبورتنج بالتعادل في الوقت القاتل وينتقل للأشواط الإضافية
انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي الزمالك وسبورتنج بالتعادل 28-28 فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
ميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا .. صورة
يتابع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليًا علي أرضية ملعب القاهرة الدولي إستعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصر
رضا عبد العال عن تعادل الزمالك واف سي مصر: ميصحش كده
علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.
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رضا عبد العال عن تعادل الزمالك واف سي مصر: ميصحش كده
علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز.
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