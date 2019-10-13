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رياضة

بعد الفوز التاريخي.. الزمالك يحطم 3 أرقام قياسية جديدة في كرة اليد.. تعرف عليها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:35 م
الزمالك
الزمالك
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عمر سلامة
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.

وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا و الأهلى صاحب الخمسة ألقاب.

ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد.. فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و 1980 و 1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.

وتقدم سبورتنج على الزمالك فى الشوط الأول بنتيجة  17 -14 بفارق ثلاثة أهداف .

وتفوق سبورتنج فى بداية الشوط الثاني بفارق 6 أهداف إلا الزمالك قلب الطاولة عليه وتعادل معه فى الوقت القاتل لتكون النتيجة 28-28 ، ويلجأ الفريقان الي الوقت الاضافي 5*5 .

ونجح الزمالك فى الشوط الاول الاضافي بإنهائه بفارق اثنين علي حساب سبورتنج لتكون النتيجة 29-31 .

وحسم الزمالك لقب بطولة افريقيا فى الشوط الاضافي الثاني بنتيجة 33-31 .

وأصبح نادي الزمالك أكثر ناد فى تاريخ القارة السمراء حصولا على اللقب الإفريقى الكبير .

وكان الزمالك نجح فى حصد لقب بطولة إفريقيا 11 مرة من قبل متساويا مع فريق مولودية الجزائر وتوج باللقب من قبل أعوام : 1979، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.

وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجحا فى التغلب على جميع المنافسين، ليصبح النهائي مصريا خالصا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.
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