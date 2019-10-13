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رياضة

يد الزمالك تتوج بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة.. قلب الطاولة على سبورتنج وفاز 33-31

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:14 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.

وتقدم سبورتنج علي الزمالك فى الشوط الاول بنتيجة 14-17 بفارق ثلاثة أهداف .

وتفوق سبورتنج فى بداية الشوط الثاني بفارق 6 أهداف ألا الزمالك قلب الطاولة عليه وتعادل معه فى الوقت القاتل لتكون النتيجة 28-28 ، ويلجأ الفريقين حاليا الي التوجه الي الوقت الاضافي 5*5 .

ونجح الزمالك فى الشوط الاول الاضافي بإنهائه بفارق اثنين علي حساب سبورتينج لتكون النتيجة 29-31 .

وحسم الزمالك لقب بطولة افريقيا فى الشوط الاضافي الثاني بنتيجة 33-31 .



وأصبح نادي الزمالك أكثر نادى فى تاريخ القارة السمراء حصولا على اللقب الإفريقى الكبير .

وكان الزمالك نجح فى حصد لقب بطولة إفريقيا 11 ألقب من قبل متساويا مع فريق مولودية الجزائر وفى حال فوزه اليوم سينفرد باللقب ، وكان الزمالك توج باللقب من قبل أعوام : 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الزمالك وسبورتنج فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتعد مواجهة الفريقين اليوم، واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما عددا من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنية المميزة للغاية.

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.

وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجح فى التغلب على جميع المنافسين، ليصبح النهائي مصريا خالصا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.
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