وصفة بـ 2 جنيه .. تقضى على عسر الهضم للأبد

يمكنك بمجموعة طرق صحية تنظيف قولونك وبقاء الأمعاء الغليظة نظيفة وصحية، والتخلص من أعراض عسر الهضم بمجموعة حيل سهلة وسريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



1. أضيفى فيتامين C إلى نظامك الغذائي.



يعد الفيتامين متواجدا فى الكثير من الفواكه والخضراوات ويساعد في تطهير القولون وحمايتك من أعراض عسر الهضم.



2. الاستفادة من البروبيوتيك والبكتيريا الصديقة التي تحمي القولون.



البروبيوتيك قد يساعد في منع سرطان القولون والتخلص من أعراض عسر الهضم تتوقف هذه "البكتيريا الجيدة" عن الالتهابات وتحسن من اتساق حركة الأمعاء.



3. إضافة المزيد من النشويات لنظامك الغذائي



النشويات فى البطاطس والأرز والبقوليات تعمل على تعزيز القولون الصحي عن طريق زيادة البكتيريا المعوية، ويساعد النشويات على التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.



4. أكثري من الألياف



الألياف تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون. إلى جانب ذلك ، فإن الوجبات الغنية بالألياف تغذي البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء والتي تساعد على تقليل التهاب الأمعاء وتحسين الاضطرابات الهضمية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي.



5. شاي الأعشاب



يساعد على صحة الجهاز الهضمي ومحاربة أعراض عسر الهضم المزمن لأن شاي الأعشاب مفيد في تطهير القولون. وفقا لتحقيق أجراه باحثون أستراليون ، هناك علاقة بين استهلاك شاي الأعشاب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.



فى النهاية أثبتت بعض الدراسات أن الماء المالح ينظف القولون جربى كل صباح ، قبل الإفطار مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر في كوب من الماء الفاتر. اشربه سريعًا وكررى العملية في المساء أيضًا.

