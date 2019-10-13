جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

كشف محمد محمود لاعب النادي الأهلي العائد من اصابة صعبة غاب على اثرها لمدة 9 أشهر، عن امكانية مشاركته في لقاء القمة 119 ، السبت المقبل امام الزمالك في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



وقال اللاعب العائد من غياب 9 اشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي ، انه جاهز لمواجهة الزمالك بحسب رؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.



وأضاف محمد محمود في تصريحات لبرنامج سهرة مع، تقديم إسلام الشاطر على قناة الاهلي، انه يحب اللعب في مركز رقم 10 ، ويستطيع اللعب في 3 مراكز ، وجاهز للمشاركة في اي مكان تحت امر الجهاز الفني.



وأشار الى ان دعم جماهير الأهلي بعد الإصابة لن ينساه ، وهو تاج فوق رأسه ، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق العديد من الانجازات لإسعاد هذا الجمهور العظيم.

