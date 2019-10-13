Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:59 م
محمد محمود لاعب النادي
محمد محمود لاعب النادي الأهلي
Advertisements
ريهام بكير
كشف محمد محمود لاعب النادي الأهلي العائد من اصابة صعبة غاب على اثرها لمدة 9 أشهر، عن امكانية مشاركته في لقاء القمة 119 ، السبت المقبل امام الزمالك في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب العائد من غياب 9 اشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي ، انه جاهز لمواجهة الزمالك بحسب رؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وأضاف محمد محمود في تصريحات لبرنامج سهرة مع، تقديم إسلام الشاطر على قناة الاهلي، انه يحب اللعب في مركز رقم 10 ، ويستطيع اللعب في 3 مراكز ، وجاهز للمشاركة في اي مكان تحت امر الجهاز الفني.

وأشار الى ان دعم جماهير الأهلي بعد الإصابة لن ينساه ، وهو تاج فوق رأسه ، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق العديد من الانجازات لإسعاد هذا الجمهور العظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. تبرئة محمد صلاح من أزمة ماني.. الأهلى يتلقى صدمة قبل مواجهة كانو سبورت.. 170 مليونا فائض ميزانية نادي الزمالك

محمد محمود يخوص المرحلة الأخيرة لبرنامجه التأهيلي بالأهلي

فايلر ينتظر بشرى سارة قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. تفاصيل

جلسة خاصة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

تركيز وسيطرة.. ماذا يحضر رينيه فايلر مدرب الأهلى أمام أسوان بالدوري

ترشيحاتنا

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

تحذير من تخزينها في الفريزر .. 5 أطعمة تتلف عند التجميد

أحمد عز أمام الرئيس السيسي: «البسوا المموه بيخافوا منه»

أزمة المراقب تشتعل قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد