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رياضة

موقف الثنائي بيل ومودريتش من مباراة الكلاسيكو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
بيل ومودريتش
بيل ومودريتش
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أحمد هاني
تعرض ثنائي ريال مدريد لإصابة موجعة هم جاريث بيل لاعب منتخب ويلز ولوكا مودريتش نجم الفريق ومنتخب كرواتيا، خلال مواجهة المنتخبين، قل لقاء الكلاسيكو المرتقب بين الملكي وريال مدريد.

وخرج نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الكرواتى لوكا مودريتش إثر الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية المباراة، بينما أصيب جاريث بيل نجم الملكي ومنتخب ويلز وتحامل على نفسه ورفض الخروج من أرض الملعب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدريد تعيش حالة من القلق جراء الإصابة التى تعرض لها الثنائي فى الشوط الثاني من المباراة، وقد نصح طبيب المنتخب الكرواتي مودريتش بخروج اللاعب من المباراة.

يذكر أن مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ستقام يوم السبت الموافق 26 أكتوبر في الواحدة ظهرًا على ملعب الكامب نو.

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