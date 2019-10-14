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تعليم

تعرف على الدول المشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تقيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، هذا العام فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعاية فخامته للعام الثالث على التوالى.

وتنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعرض بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم، وبمناسبة تولي مصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، فقد أُختير الإتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر "Africainnovates".

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ان المعرض سيجمع هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة حيث يشارك في المعرض مبتكرين ومحاضرين من 26 دولة حول العالم حتى الآن وهم إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، الهند، سلطنة عمان، الامارات،ماليزيا، فلسطين، العراق، سيريلانكا، كوبا، باكستان، كمبوديا، بوتان، أفغانستان، ميانمار، وفيتنام، هذا بخلاف مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، بمناسبة تولى مصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي لهذه الدورة، فيستضيف المعرض الاتحاد الإفريقي كضيف شرف رسمي للمعرض.

وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر"، حيث يشارك في المعرض دولة جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، موريشيوس، موريتانيا، اوغندا،ونيجيريا. ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لجميعات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا.

كما يدعم المعرض اتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل )، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات )، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.

وسوف يتم علي هامش المعرض توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التنمية التكنولوجية وريادة الأعمال بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكل من فلسطين وجنوب أفريقيا.
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