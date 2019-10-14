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مرأة

قطتان في الصورة .. هيدي كرم تبهر متابعيها برفقة سوكا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت هيدي كرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ورقيقة برفقة قطتها سوكا.

وظهرت هيدي ببدي مشجر أنيق، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها.

ووضعت هيدي كرم ميكب بألوان ترابية تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مما تناسب مع ظهورها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلا "قطتين في الصورة". 


واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.....


 
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