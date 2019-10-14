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محافظات

الخميس.. انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للأورام في كفر الشيخ

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
الدكتور عصام الشيخ
الدكتور عصام الشيخ سكرتير المؤتمر
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محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، الخميس المقبل، انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للأورام بنقابة الأطباء بمدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون بين جمعية جراحين الأورام المصرية وجمعية الثدي والنساء الدولية وقسم الجراحة وعلاج الأورام جامعة كفر الشيخ وقسم الجراحة وعلاج الأورام جامعة المنوفية وقسم علاج الأورام جامعة طنطا ومركز الاورام جامعة المنصورة ومركز أورام طنطا.

ويأتي المؤتمر هذا العام تحت رعاية، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور محمد عبدالعال عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

ويحضر المؤتمر جميع أعضاء جمعية جراحين الأورام المصرية ومراكز الاورام بوزارة الصحة وأساتذة الأورام والجراحة بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها والمنوفية والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ والإسكندرية والزقازيق بالإضافة إلى جميع جراحي محافظة كفر الشيخ، وأطباء الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية والأشعة وتحاليل الأنسجة والأورام.

وصرح الدكتور عصام الشيخ، استشاري جراحة الأورام، وعضو مجلس إدارة جمعية جراحين الأورام المصرية، سكرتير المؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يتناول حالات واقعية ومناقشاتها في مجالات أورام الثدي والكبد والبنكرياس والبروستاتا والغدة الدرقية؛ لمناقشة أحدث الأبحاث في مجالاتها المختلفة للخروج بتوصيات فعالة.

ويُقام على هامش المؤتمر، ورشة عمل لأورام الثدى والجراحات التعويضية وإعادة بناء الثدي مع إجراء عمليات فعلية ونقل حي من غرف العمليات والشرح عبر موديلات مجسمة تحت رعاية الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد كمال بسام، مدير عام مستشفى العبور والتعاون مع الدكتور محمد رمضان رئيس قسم جراحة التجميل و الدكتور عادل شاهين رئيس قسم الجراحة بمستشفى العبور، وبالتنسيق مع أطباء مركز الأورام جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد حجازي مدير، المركز.
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