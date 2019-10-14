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رياضة

اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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ريهام بكير
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحوار قديم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وهو يروي خلاله موقفا مع لاعب في الفريق المنافس ، وجه له ألفاظ غير لائقة أثناء المباراة المقامة بين فريقهما.

وكشف الخطيب عن رد فعله حينها ، حيث صمت وأصيب بحزن شديد ، وتوجه الى منزله عقب المباراة ، وعند عودة والده من العمل ، لاحظ عليه الحزن ، وعلم بما حدث.

واستكمل بيبو ، أخذني والدي في غرفته ، وقال لي "اتعامل بأخلاقك مع الناس وليس بأخلاقهم" ، ولا تنجرف في تيار أن ترد على السباب والألفاظ غير اللائقة ، مشيرا الى انه من ذلك اليوم ، وهو قرر الاستماع لنصيحة والده ، ولا يستطيع ان يسيء لأحد.

 
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