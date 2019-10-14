اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد





تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحوار قديم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وهو يروي خلاله موقفا مع لاعب في الفريق المنافس ، وجه له ألفاظ غير لائقة أثناء المباراة المقامة بين فريقهما.وكشف الخطيب عن رد فعله حينها ، حيث صمت وأصيب بحزن شديد ، وتوجه الى منزله عقب المباراة ، وعند عودة والده من العمل ، لاحظ عليه الحزن ، وعلم بما حدث.واستكمل بيبو ، أخذني والدي في غرفته ، وقال لي "اتعامل بأخلاقك مع الناس وليس بأخلاقهم" ، ولا تنجرف في تيار أن ترد على السباب والألفاظ غير اللائقة ، مشيرا الى انه من ذلك اليوم ، وهو قرر الاستماع لنصيحة والده ، ولا يستطيع ان يسيء لأحد.