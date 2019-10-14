سفن حربية روسية تطلق صواريخ في البحر المتوسط

أطلق الجيش الروسي نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملم بما في ذلك صواريخ كاليبر المجنحة، في البحر المتوسط، وذلك ضمن تدريبات عسكرية موسعة له.



وأعلن الجيش أن طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية أجرى تدريبات في البحر الأبيض المتوسط، حيث أطلقت القوات نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملم بما في ذلك صواريخ كاليبر المجنحة.



وقال قائد السفينة الثاني انطون كوبرين وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك: "تم اختبار جميع أسلحة السفينة بشكل عملي في العامين الماضيين، لقد تم إطلاق بشكل مباشر قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة وأنظمة مضادة للطائرات ... وقامت السفن من نفس المشروع مرارًا وتكرارًا بمهام في البحر الأبيض المتوسط، واليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطورًا في روسيا ".



يأتي ذلك مع اشتعال الموقف في سوريا، عقب توجه الجيش السوري إلى الحدود التركية لصد العدوان التركية على الشمال السوري.