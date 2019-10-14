Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سوار النجار لرئيس تونس الجديد: مبروك لتونسنا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:07 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
Advertisements
محمد بدران
حرصت المطربة التونسية سوار النجار على توجيه التهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، من خلال حسابها علي موقع "انستجرام".

ونشرت سوار النجار صورة وكتبت عليها قائلة "مبروك لتونسنا الرئيس قيس سعيد#تونسية#وا_فتخر#تونسنا#تونسية_حرة"

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بتونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء أمس الأحد.

وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المائة من الأصوات في حين حاز القروي 23,1 في المائة من الأصوات.
سوار النجار لرئيس تونس الجديد: مبروك لتونسنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشرات أولية.. قيس سعيد والمرشح السجين في جولة إعادة الانتخابات التونسية

تونس.. 45.2% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس.. أول تعليق من المرشح قيس سعيد بعد تقدمه

انتخابات تونس.. المرشح نبيل القروي يبدأ رحلة الوصول إلى قصر قرطاج من السجن

رغم تراجع مورو.. إخوان تونس تماطل وترفض الاعتراف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة

هذا ما نصح به الرئيس التونسي المؤقت شعبه بعد إدلائه بصوته

ترشيحاتنا

رجل يعود إلى منزله بعد 7 ساعات من قيام أسرته بدفنه.. تفاصيل مثيرة

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور

حكم إزالة الشعر أثناء الحيض؟ وهل يعود إليها نجسا يوم القيامة.. الإفتاء تجيب

الأزمات تتوالى على أبطال أفريقيا .. استقالة صادمة في الوداد.. تفاصيل

إخوان تونس يحتفلون بفوز قيس سعيد برئاسة البلاد ويدعوه للتعاون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور