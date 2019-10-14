سوار النجار لرئيس تونس الجديد: مبروك لتونسنا

حرصت المطربة التونسية سوار النجار على توجيه التهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، من خلال حسابها علي موقع "انستجرام".



ونشرت سوار النجار صورة وكتبت عليها قائلة "مبروك لتونسنا الرئيس قيس سعيد#تونسية#وا_فتخر#تونسنا#تونسية_حرة"



وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بتونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء أمس الأحد.



وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة.



ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المائة من الأصوات في حين حاز القروي 23,1 في المائة من الأصوات.