شاهد.. أحدث ظهور لـ أنابيلا هلال مع محمد حماقى فى موسم الرياض

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورة تجمعها بالفنان محمد حماقى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت أنابيلا هلال والنجم حماقى خلال حفل موسم الرياض، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 41 مليون ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي البوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من انتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.