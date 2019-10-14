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أخبار العالم

عقب الفوز .. رسائل هامة من رئيس تونس الجديد إلى شعبه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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قسم الخارجي
وعد قيس سعيد، الرئيس التونسي الجديد، شعبه بأن يكون رئيسا لهم جميعا، وأن يكون على قدر المسؤولية التي أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.

وقال قيس سعيد في مؤتمر صحفي: "أشكركم من أعماق الأعماق، وسأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التى صاح الشعب في ديسمبر "الشعب يريد" واليوم أرى أنكم تحققون ما تريدون. هذه الجملة العابرة للتاريخ العابرة للقارات حتى الدول التي لا تنطق اللغة العربية رددوها بالعربية".

وحول المسئولية التي وقعت على عاتقه عقب الفوز قال: "الدولة ليست أشخاصًا لأننا نعي ما نقول ونعرف حجم المسؤولية، وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر".

وفي السياسة الخارجية وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية قال قيس: "سنعمل أيضًا في الخارج من أجل القضايا العابرة وأولها القضية الفلسطينية، كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي".

وكان التلفزيون التونسي الرسمي أعلن فوز قيس سعيد على منافسه في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.


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