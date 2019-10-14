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زراعة القليوبية: تشكيل 12 لجنة لسرعة تطبيق كارت الفلاح الذكي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
زراعة القليوبية:تشكيل
زراعة القليوبية:تشكيل 12 لجنة لسرعة تطبيق كارت الفلاح الذكي
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير وحل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ للمنظومة الجديدة.

وأشار زايد إلى أن كارت الفلاح الذكى يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع ومحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم بالإضافة للمبيدات والبذور وكافة مستلزمات الزراعة وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة بالإضافة لتيسير عمليات صرفالمستحقات المالية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تحرير استمارات كارت الفلاح الذكي على أن يتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لتفعيل المنظومة مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحائزين بالقليوبية 260 ألفا و278 حائزا موضحا أنه يتبقى 23 ألف استمارة سيتم تحريرها خلال هذا الأسبوع ثم رفعها لوزارة الإنتاج الحربى لبدء استخراج كارت الفلاح الذكى لتفعيله.
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