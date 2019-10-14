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اقتصاد

آخر فرصة لحجز شقة فى سكن مصر بـ7 مدن اليوم بسعر يبدأ من 3300 جنيه للمتر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
تغلق وزارة الإسكان اليوم الاثنين 14 أكتوبر باب الحجز فى 2168 وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط فى 7 مدن جديدة بمساحات من 106 إلى 133 مترا مربعا.

والمدن المتاح بها الوحدات هى "6 أكتوبر الجديدة ـ القاهرة الجديدة ـ المنيا الجديدة ــ العبور ـ بدر ـ غرب قنا ــ المنصورة الجديدة".

وسجلت مدينة المنيا الجديدة أقل سعر للمتر بقيمة 3300 جنيه للمتر المربع، تبعتها مدينة غرب قنا بسعر 3340 جنيه للمتر، ثم مدينة بدر التى سجلت 4980 جنيه للمتر والتى يتم طرح وحدات ضمن مشروع سكن مصر بها لأول مرة.

وسجلت مدينة العبور سعر 6070 جنيه للمتر، ثم مدينة 6 أكتوبر الجديدة بسعر 6380 جنيه للمتر، وتلتها المنصورة الجديدة بسعر 6870 جنيه للمتر، وسجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر بقيمة 7655 جنيه للمتر كأغلب الطروحات للوحدات السكنية.
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