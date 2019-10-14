Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.83 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.32 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.2461 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 -9- 2019

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.24 جنيه

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-9-2019

ارتفع قرشا.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-9-2019

الجنيه المصري يعود للارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 30-9-2019

ترشيحاتنا

صدمة.. المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-10-2019

تعرف على سبب حزن الفنانة آيتن عامر

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

حسام البدري يدرس مفاجأة غير مسبوقة خلال مباراة مصر وبتسوانا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير