أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



وبلغ سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.83 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.32 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري



بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.