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فن

متسابقة ذا فويس 5 تتصدر لائحة الأكثر تداولا بـ يوتيوب .. تعرف عليها

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
ذا فويس 5
ذا فويس 5
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شروق ابراهيم

تصدرت المتسابقة المغربية رباب ناجد في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير " ذا فويس" لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب، بفيديو أدائها الغنائي في مرحلة الصوت.

وخطفت رباب ناجد انظار المدربين الاربعة خلال تقديمها اغنية "لا يعرف الشوق" للفنان محمد عبده، بقوة صوتها وأدائها الاحترافي.

يذكر أن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.

وانضم للموسم الخامس راغب علامة وسميرة سعيد بدلا من عاصي الحلاني وإليسا مع الاحتفاظ بمحمد حماقي وأحلام من الموسم السابق.



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