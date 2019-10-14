والدة بطل الصاعقة: استعوضت أمري إلى الله فيك يا ابني.. فيديو

قال فوزي حسن، والد بطل الصاعقة أحمد فوزي، إن أساس حب ابنه لمصر، بث هذه الروح فيه منذ الصغر.



وأعرب والد البطل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، عن مدى سعادته من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لإبنه أمام كل الشعب المصري، بالرغم من أنه لم يستطع التعبير عن هذه الفرحة أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 31.



وأكد والد البطل، على أنه كان متوقعا إستشهاد ابنه لمبادرته الدائمة أثناء خدمته في الخروج لأي مداهمة أو مأمورية.



وأردف والد البطل أن أمه قالت "استعوضت أمري إلى الله فيك يا ابني"، ليقينها بأنه يريد التضحية بنفسه من أجل الوطن حتى آخر قطرة في دمه، ولكنه عاد إلى أحضانها بعد أن بترت قدماه من إصابة في إحدى المداهمات.

