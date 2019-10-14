القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة الذى نظمته مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء ، والذى يأتى في إطار الخطة القومية للدولة للإهتمام بطب الطوارىء والحوادث والتقليل من الأثار المترتبة علي إرتفاع معدلات الحوادث والإصابات المختلفة وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين فى ذلك المجال .



تناول المؤتمر الذى عقد على مدار الأيام الماضية العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء والتمريض والمسعفين ، وبمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الأجانب وعدد من الأطباء والممرضين والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .



بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن تطور المنظومة العلاجية في مصر والإمكانات الطبية المتميزة التى زودت بها مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى بالجلاء لإستقبال وعلاج الحالات المختلفة .



ونقل مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحةوزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة المشاركين والمنظمين للمؤتمر ، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية والخدمية المقدمة للمواطن المصرى.



كما شملت فاعليات المؤتمر منافسات بين المشاركين من كافة المستشفيات والمراكز الطبية فى كيفيه التعامل مع الحوادث والإصابات الجسيمة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والدروس المستفادة حول دور الأنظمة الطبية والبروتوكولات المتعارف عليها دوليًا فى مجال طب الطوارئ .



حضر المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة طب الحوادث بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .

