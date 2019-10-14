بشرى سارة للمواطنين.. أمطار على هذه المناطق غدا والحرارة تتراجع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 33/23

الاسكندرية 29/23

بورسعيد 31/25

رفح 30/20

نويبع 33/25

طابا 32/23

كاترين 29/17

شرم الشيخ 36/26

الغردقة 35/25

بني سويف 34/22

قنا 36/23

الأقصر 37/23

أسوان 37/26

الوادي الجديد 37/26