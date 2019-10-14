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أخبار البلد

خالد بكري رئيسًا لمجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:37 م
شركة أسواق مصر إكسبريس
شركة أسواق مصر إكسبريس
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محمد عبد المنعم
وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر على قرار شركة تحيا مصر القابضة الذراع الاستثمارية للصندوق بتكليف خالد بكري برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسواق مصر اكسبريس للتطوير والإدارة التابعة خلفا اسامة الشافعي.

وقد التقى تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 أسامة الشافعي حيث قدم له الشكر على جهوده خلال فترة عمله، كما التقى خالد بكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة حيث تم بحث مقترحات تطوير الأداء ورؤية المرحلة المقبلة.

وتمتد خبرة خالد بكري التنفيذية والاستشارية لأكثر من ٢٥ عامًا تخصص خلالها في الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير الشامل وعمل بمجالات الاستثمار وإعادة الهيكلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالي والتمويل، وتدرج في المناصب الإدارية في شركات محلية وإقليمية وعالمية، كما شمل تاريخه الوظيفي مناصب الإدارة العليا في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتمويل العملاء والتمويل متناهي الصغر.
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