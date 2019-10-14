طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير للشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير.
وتضمّنت مقادير طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير مايلي:
كوب دقيق
كوب ماء
نصف كوب زبدة
أو زبدة على زيت
4 بيضات
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو
وتضمّنت مقادير طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير مايلي:
كوب دقيق
كوب ماء
نصف كوب زبدة
أو زبدة على زيت
4 بيضات
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو