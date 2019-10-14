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توك شو

طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير للشيف توتا مراد.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:59 م
طريقة عمل عجينة البروفيترول
طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل عجينة البروفيترول والاكلير مايلي:
كوب دقيق
كوب ماء
نصف كوب زبدة
أو زبدة على زيت
4 بيضات
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو
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