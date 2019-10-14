Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي الأنشطة الطلابية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:10 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي الأنشطة الطلابية
Advertisements
قســـم التعليــــم
أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استمرار إدارة الجامعة في إعادة استغلال جميع وحداتها والأماكن الشاغرة بما يضمن تحقيق تعظيم الاستفادة منها وتحسين الخدمات والمنتسبين لها.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط لنادي الأنشطة الطلابية على هامش فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بطلابها، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والأستاذ عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية والأستاذ محمد جمعه مدير النشاط الفني برعاية الشباب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن نادي الأنشطة الطلابية يهدف إلى تقديم أنشطة ثقافية واجتماعية للطلاب، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها وفى إطار توجيه تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم ، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز مكتبة بحري كملحق للخدمات المقدمة بالنادي.

كما صرح الدكتور شحاتة غريب، بأن رئيس جامعة أسيوط اصطحب الدكتور عباس منصور في جولة داخل محيط القرية الأولمبية للتعرف على إمكانياتها المتميزة وما تشهده من أعمال تطوير في عدد من أقسامها ومرافقها، كما شهدت الزيارة افتتاح ملحق النادي الاجتماعي على حمام السباحة وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين على النادي الاجتماعي وحمام السباحة، والذي أصبح واحدًا من أشهر نوادي الرياضة بأسيوط والذي يعمل على استقبال أعداد كبيرة من المتدربين على السباحة من مختلف الأعمار وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد الحليم المشرف العام على القرية الأولمبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة اسيوط تبحث مع فريق ايناكس خطط 2019- 2020

ضمن فعاليات مصر تستطيع بطلابها.. الشاعر هشام الجخ فى ضيافة جامعة أسيوط

خلال مؤتمر مصر تستطيع بطلابها.. هشام الجخ يشعل مسرح جامعة أسيوط بأشهر قصائده

ترشيحاتنا

يشبه الكوڤرتة.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من فستان للمصمم كوجاك

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

أعمال تكفر كبائر الذنوب .. لديك 15 خيارا لها يمحو الله به الخطايا

محسن عادل: منظومة الإفراج الجمركى تحل أزمة أرتفاع الأسعار.. فيديو

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

نقاب ومايوه .. التفاصيل الكاملة لضبط سائحتين قبل تصوير مشاهد إباحية في معابد الأقصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور