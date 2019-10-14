رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استمرار إدارة الجامعة في إعادة استغلال جميع وحداتها والأماكن الشاغرة بما يضمن تحقيق تعظيم الاستفادة منها وتحسين الخدمات والمنتسبين لها.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط لنادي الأنشطة الطلابية على هامش فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بطلابها، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والأستاذ عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية والأستاذ محمد جمعه مدير النشاط الفني برعاية الشباب.



وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن نادي الأنشطة الطلابية يهدف إلى تقديم أنشطة ثقافية واجتماعية للطلاب، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها وفى إطار توجيه تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم ، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز مكتبة بحري كملحق للخدمات المقدمة بالنادي.



كما صرح الدكتور شحاتة غريب، بأن رئيس جامعة أسيوط اصطحب الدكتور عباس منصور في جولة داخل محيط القرية الأولمبية للتعرف على إمكانياتها المتميزة وما تشهده من أعمال تطوير في عدد من أقسامها ومرافقها، كما شهدت الزيارة افتتاح ملحق النادي الاجتماعي على حمام السباحة وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين على النادي الاجتماعي وحمام السباحة، والذي أصبح واحدًا من أشهر نوادي الرياضة بأسيوط والذي يعمل على استقبال أعداد كبيرة من المتدربين على السباحة من مختلف الأعمار وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد الحليم المشرف العام على القرية الأولمبية.