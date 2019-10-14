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رياضة

رجال السلة بالأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الطيران في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى والثانية، وحقق الفوز في كل مبارياته على حساب فرق هيئة قناة السويس وأصحاب الجياد وسبورتنج.

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