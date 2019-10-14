بعد تفوقه على محمد صلاح.. ليونيل ميسي يتسلم الحذاء الذهبي الأربعاء

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد فريق برشلونة ، سيتسلم جائزة الحذاء الذهبي ، كهداف الدوريات الأوروبية ، يوم الأربعاء القادم.



وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي سيستلم الجائزة في قاعة أنتيجوا فابريكا إيستريلا دام بمدينة برشلونة ، وذلك بعد تسجيله لأكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية ، الموسم الماضي ، متفوقًا على المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ، وكوايريلا مهاجم نادي سامبدوريا.



وحصد ميسي الجائزة للمرة السادسة في تاريخه في إنجاز غير مسبوق ، بعد فوزه بها في مواسم 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018.



ومن المقرر أن يمنح ميسي الجائزة يوم الأربعاء ، في حضور عائلته وأصدقائه، بالإضافة لوفد من النادي الكاتلوني.