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منوعات

وأخيرًا.. 10 Android متاح على أجهزة Galaxy S10

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:43 م
(جالاكسي إس 10) Galaxy
(جالاكسي إس 10) Galaxy S10
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آية جمعة
أطلقت شركة سامسونج Samsung الإصدار التجريبي من نظام 10 Android لأجهزة Galaxy S10 ، والذي يتضمن إصدارًا تم تجديده من برنامج One UI الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني.

في بيان صحفي تم الإعلان عن إطلاق الإصدار التجريبي فيه، تقول سامسونج Samsung إن الإصدار الجديد من أندرويد Android يتضمن إعلامات أصغر تم إعادة تصميمها و وضع مظلم محسن وميزات (أندرويد 10) Android 10 أخرى مثل وضع التركيز Focus Mode.

ولم يذكر البيان الصحفي لشركة Samsung بالضبط البلدان التي ستحصل على النسخة التجريبية، ولكن تقارير موقع SamMobile المختص بتتبع أخبار شركة سامسونج تفيد بأنها ستكون متوفرة في كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة.

ويمكنك معرفة ما إذا كان لديك حق الوصول من خلال التوجه إلى تطبيق Samsung Members والبحث عن إشعار حول الإصدار التجريبي.

وتقول سامسونج Samsung إن الإصدار التجريبي سيكون متاحًا لأجهزة (جالاكسي إس 10 إي) Galaxy S10E و (إس 10) S10 و(إس 19 بلاص) S10 Plus و(إس 10 فايف جي) S10 5G.
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