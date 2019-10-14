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أخبار العالم

العاهل السعودي: نتطلع للتعاون مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:25 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الحالية للمملكة العربية السعودية، فرصة كبيرة لتوطيد الصداقة والعلاقات بين البلدين.

ونقلت قناة "العربية"، عن الملك سلمان، قوله في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية"، لافتا إلى أن المملكة تتطلع للعمل مع موسكو دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية والممتدة لأكثر من 90 عامًا"، مضيفًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأشار "بوتين" إلى أن الرياض تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين، مؤكدًا أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى السعودية اليوم، في أول زيارة رسمية منذ 12 عاما، واستقبلة العاهل السعودي في قصر اليمامة.
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