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فن

نبيلة عبيد: هذه ثروتي الحقيقية .. وتنازلت عن هذه الأشياء من أجل الفن

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
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أحمد البهى
أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أن ثروتها الحقيقية هى حب واحترام الجمهور لها، مؤكدة أنها صنعت تلك الثروة بجهد وتعب.

وأضافت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها فى سبيل تكوين تلك الثروة تحملت معاناة شديدة من أجل فنها، وتنازلت عن أشياء عدة".

وتستكمل: "أن من أبرز الأشياء التى تنازلت عنها من أجل الفن هى صحتها واستقرارها وأمومتها، إلا أنها ليست نادمة على هذا الأمر".
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