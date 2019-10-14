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تعليم

تجاهلت سلم المشاة .. وفاة طالبة بالأزهر نتيجة حادث سيارة أثناء عبور طريق النصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:07 م
من جانب الحادث
من جانب الحادث
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محمد شحتة
توفيت، منذ قليل، إحدى طالبات جامعة الأزهر، نتيجة حادث أمام بوابة كلية التربية بفرع البنين، إثر اصطدامها بسيارة على طريق النصر.

ورفعت روح الطالبة على الفور إلى بارئها وفارقت الحياة نتيجة هذا الحادث، حيث كانت تعبر الطريق أمام الجامعة.

وبعد وقوع عدة حالات وفاة وإصابات نتيجة عبور الطلاب من طريق النصر، أنشأت الجامعة سلم مشاة أمام بوابة كلية تربية وعمل إشارة مرور لتنظيم حركة السير حماية للطلاب.

ويلتزم الكثير من الطلاب والطالبات بالعبور من خلال سلم المشاة الكائن أمام بوابة كلية التربية والثاني أمام بوابة كلية الطب، بينما لا يلتزم الآخرون ولهذا قد يتعرضون للحوادث كما حدث اليوم.
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