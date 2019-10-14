Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أسامة الشاهد: متطلبات الأمن القومي تقضي بعدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل حاليا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:14 م
أسامة الشاهد
أسامة الشاهد
Advertisements
أسامة علي
قال أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الشعب المصري تعرض لحالة من الديموقراطية التى ترتكز على الحكم الديني القائم على المال واستغلال السلطة والتوغل داخل المجتمع والسيطرة عليه بشكل يتنافى تماما مع قيم الديمقراطية السليمة التى دعت إليها الأديان والقوانين والأعراف على مر التاريخ البشري.

جاء ذلك خلال انعقاد الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقر حزب التجمع.

وأوضح الشاهد، أن المجتمع المصري شهد حالة صعبة من الديموقراطية بلغت ذروتها في حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، والتى أدت لشوائب وشبهات على العملية الديمقراطية من خلال ممارساتهم الدنيئة للعملية السياسية في مصر، وإعلانهم أنهم سيبقون فى الحكم حتى 500 عام أخرى.

وأشار إلى أن الديمقراطية المطلقة لا تكون إلا بكرامة الإنسان وبتوفير كل احتياجات الشعب من تعليم وصحة وغذاء وسكن يليق بالإنسانية، فهنا فقط يصبح الشعب قابلا للتأهيل للعملية الديمقراطية، خاصة وأن هناك متطلبات للأمن القومى تحتم علينا عدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل في الوقت الراهن وفي ظل التحديات التى توجهها الدولة المصرية.
أسامة الشاهد: متطلبات الأمن القومي تقضي بعدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل حاليا
أسامة الشاهد: متطلبات الأمن القومي تقضي بعدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل حاليا
أسامة الشاهد: متطلبات الأمن القومي تقضي بعدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل حاليا
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة نجوى علوان

بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

فرح يتحول إلى مجزرة داخل فندق فخم.. لن تصدق ما حدث

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

ليلة حزينة في الأهلي.. 3 حالات وفاة في يوم واحد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور