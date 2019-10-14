أسامة الشاهد: متطلبات الأمن القومي تقضي بعدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل حاليا

قال أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الشعب المصري تعرض لحالة من الديموقراطية التى ترتكز على الحكم الديني القائم على المال واستغلال السلطة والتوغل داخل المجتمع والسيطرة عليه بشكل يتنافى تماما مع قيم الديمقراطية السليمة التى دعت إليها الأديان والقوانين والأعراف على مر التاريخ البشري.



جاء ذلك خلال انعقاد الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقر حزب التجمع.



وأوضح الشاهد، أن المجتمع المصري شهد حالة صعبة من الديموقراطية بلغت ذروتها في حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، والتى أدت لشوائب وشبهات على العملية الديمقراطية من خلال ممارساتهم الدنيئة للعملية السياسية في مصر، وإعلانهم أنهم سيبقون فى الحكم حتى 500 عام أخرى.



وأشار إلى أن الديمقراطية المطلقة لا تكون إلا بكرامة الإنسان وبتوفير كل احتياجات الشعب من تعليم وصحة وغذاء وسكن يليق بالإنسانية، فهنا فقط يصبح الشعب قابلا للتأهيل للعملية الديمقراطية، خاصة وأن هناك متطلبات للأمن القومى تحتم علينا عدم تطبيق الديمقراطية بشكل كامل في الوقت الراهن وفي ظل التحديات التى توجهها الدولة المصرية.