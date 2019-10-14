بـ ملامح مرهقة .. ريا أبي راشد بإطلالة عفوية أثناء مغادرتها الرياض

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة عفوية، وهي تستلقي قليلا، وقد بدا عليها التعب الشديد، والإرهاق، وذلك خلال تواجدها لتغطية حفل تسليم الجوائز في الرياض.



وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات قائلة: "أشعر بالامتنان دائمًا للماكياج، خاصةً عندما أكون مريضًة (الكثير من الطائرات) خلال الاستعداد لمغادرة الرياض، اكن لجميع متابعيني كل الحب، 💓 أحبكم جميعًا ، أراكم قريبًا!".



وارتدت ريا أبي راشد تي شيرت باللون الأسود، وهو ما أبرز من لون بشرتها، بالإضافة إلى أنها تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة ناعمة.



وبالرغم من ظهور علامات التعب على ملامحها، إلا أنها اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، ولم تتكلف في وضع أى مساحيق تجميل أخرى، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

