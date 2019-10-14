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حوادث

ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:50 م
طلاب الجامعة البريطانية
طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث الشروق
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حصل صدى البلد على صور واسماء طلاب الجامعة البريطانية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدمس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق.

كانت مدينة الشروق شهدت حادثا مؤلما، حيث لقى الطلاب الثلاثة بكلية هندسة البترول بالجامعة البريطانية مصرعهم داخل سيارة ملاكى أثناء سيرهم، حيث اقتحمت السيارة الجزيرة الوسطى بالطريق، واشتعلت النيران فيها وتحولت إلى كتلة رماد وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث الشروق إخطارا بوقوع حادث سيارة بطريق الشروق بعد الجامعة البريطانية وبالانتقال والفحص تبين مصرع 3 طلاب هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى و عبد الله ايهاب حسنى معوض و احمد رزق محمد رزق المدمس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق .

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليهم الثلاثة كانوا يستقلون السيارة وانحرفت عجلة القيادة واخترقت السيارة الجزيرة الوسطى بالطريق مما ادى الى اشتعال النيران فيها ووفاة الطلاب الثلاثة .
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
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