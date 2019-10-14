Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جريمة لا تغتفر .. العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:26 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
عثر على رضيعة يعتقد أن عمرها اسبوع ملقاة داخل صندوق قمامة فى تايلاند .

واكتشف السكان المحليون الرضيعة المتخلى عنها، محشورة داخل علبة مجفف شعر قديمة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية عثر على الرضيعة التي يعتقد أن عمرها لا يتجاوز الأسبوع مدفونة داخل كومة من النفايات في زقاق في بانكوك مساء السبت.

وأخبرت إحدى السيدات القاطنات فى المنطقة، وسائل الإعلام المحلية أنها كانت تجمع الزجاجات القديمة لإعادة تدويرها عندما نظرت داخل الصندوق الأرجواني ولاحظت ان بداخله طفلا صغيرا.

كانت الفتاة لا تصدر أي ضجيج وكانت لا تزال على قيد الحياة.

وبعدما رأت السيدة الرضيعة صرخت لطلب المساعدة من الجيران حيث قاموا بالاتصال بخدمة الطوارئ لإنقاذ الطفلة الرضيعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحقنة مخدر.. مدمنة تقتل رضيعها وتلقيه في كيس قمامة

ترشيحاتنا

قتلت الأولى وعذبت الثانية.. الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها

30 طعنة وتهشم بـ الجمجمة.. العثور على جثة سيدة فى ترعة بـ الجيزة

حازم إمام يكشف عن نصيحة جوزيه مورينيو لتطوير أداء المنتخب الوطني

حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد والرد عليه .. البحوث الإسلامية توضح

صورة طبق الأصل.. ابنة رانيا فريد شوقي تحدث ضجة في أول ظهور لها

نوع من الصبر أفضل من الثبات عند المصيبة .. علي جمعة يوضحه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور