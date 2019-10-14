جريمة لا تغتفر .. العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة .. فيديو

عثر على رضيعة يعتقد أن عمرها اسبوع ملقاة داخل صندوق قمامة فى تايلاند .



واكتشف السكان المحليون الرضيعة المتخلى عنها، محشورة داخل علبة مجفف شعر قديمة.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية عثر على الرضيعة التي يعتقد أن عمرها لا يتجاوز الأسبوع مدفونة داخل كومة من النفايات في زقاق في بانكوك مساء السبت.



وأخبرت إحدى السيدات القاطنات فى المنطقة، وسائل الإعلام المحلية أنها كانت تجمع الزجاجات القديمة لإعادة تدويرها عندما نظرت داخل الصندوق الأرجواني ولاحظت ان بداخله طفلا صغيرا.



كانت الفتاة لا تصدر أي ضجيج وكانت لا تزال على قيد الحياة.



وبعدما رأت السيدة الرضيعة صرخت لطلب المساعدة من الجيران حيث قاموا بالاتصال بخدمة الطوارئ لإنقاذ الطفلة الرضيعة.