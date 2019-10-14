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رياضة

سنة أولى منتخب.. حمدي فتحي يسجل أول أهداف مصر في شباك بوتسوانا ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:56 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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حسن العمدة
أحرز حمدي فتحي الهدف الأول لمنتخب مصر فى شباك بوتسوانا، من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 73 عن طريق حمدي فتحي بعد تمريرة رائعة من محمود علاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك على الفور، معلنا الهدف الأول للفراعنة.

ويعد الهدف الأول لحمدي فتحي مع منتخب مصر بعد انضمامه لأول مرة.

أهدر منتخب مصر فى الشوط الأول العديد من الفرص التي أتيحت لهم عن طريق حسين الشحات وأحمد حسن كوكا .

ويعد أول لقاء تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجديد، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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