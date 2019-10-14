اخبار الرياضة .. حسام البدري ينجح في أول اختبار .. وقرار جديد حول شكوى مرتضى ضد الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.. وجاءت كالتالي :
أول مباراة لـ حسام البدري.. منتخب مصر يهزم بتسوانا بـ هدف نجم الأهلي .. فيديو
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على بتسوانا بـ هدف ، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد
تلقى ليفربول أنباء سارة، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.
شيكابالا ولاعبو الزمالك في استقبال بعثة كرة اليد بمطار القاهرة
كشف مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تواجد محمود عبد الرازق " شيكابالا "، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استقبال بعثة لاعبي كرة اليد بالقلعة البيضاء عقب حصولهم علي بطولة افريقيا للأندية.
اللجنة الأولمبية تحيل شكوى مرتضى منصور ضد النادي الأهلي للشئون القانونية
أحالت اللجنة الأولمبية، الشكوى التى تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلى الشئون القانونية.
أول مباراة لـ حسام البدري.. منتخب مصر يهزم بتسوانا بـ هدف نجم الأهلي .. فيديو
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على بتسوانا بـ هدف ، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد
تلقى ليفربول أنباء سارة، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.
شيكابالا ولاعبو الزمالك في استقبال بعثة كرة اليد بمطار القاهرة
كشف مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تواجد محمود عبد الرازق " شيكابالا "، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استقبال بعثة لاعبي كرة اليد بالقلعة البيضاء عقب حصولهم علي بطولة افريقيا للأندية.
اللجنة الأولمبية تحيل شكوى مرتضى منصور ضد النادي الأهلي للشئون القانونية
أحالت اللجنة الأولمبية، الشكوى التى تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلى الشئون القانونية.