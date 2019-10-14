Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
تلقى ليفربول أنباء سارة، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، بات الحارس البرازيلي أليسون بيكر جاهزًا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي انتكاسات.

وغاب أليسون عن صفوف ليفربول، منذ تعرضه لإصابة أمام نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من البريميرليج.

وبات حارس السامبا جاهزا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي، من أدريان الذي لعب دورًا بارزًا في بداية ليفربول المثالية للموسم، والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.

وأشارت الصحيفة البريطانية أيضًا، إلى جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي إنجلترا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولية الجارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة ليفربول وارسنال تشعل صراع صدارة البريميرليج مبكرا

ليفربول ضد ارسنال .. هل يحرس أليسون بيكر عرين الريدز ؟

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال فى الدورى الانجليزى اليوم السبت

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

مو في مصر.. ليفربول يسابق الزمن لتجهيز محمد صلاح قبل مباراة مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بسبب ملابسها فى موسم الرياض.. مغردون لـ دينا الشربينى: قلنا من غير عباية مش من غير هدوم

ما حكم خروج قطرات البول بعد الوضوء .. لجنة الفتوى تجيب

هل يجوز تسميم الكلاب الضالة؟ الإفتاء تحسم الجدل.. فيديو

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

حكم من دخل بزوجته فوجد أنها ثيب .. علي جمعة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور