بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

تلقى ليفربول أنباء سارة، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.



ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، بات الحارس البرازيلي أليسون بيكر جاهزًا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية.



وأوضحت الصحيفة أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي انتكاسات.



وغاب أليسون عن صفوف ليفربول، منذ تعرضه لإصابة أمام نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من البريميرليج.



وبات حارس السامبا جاهزا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي، من أدريان الذي لعب دورًا بارزًا في بداية ليفربول المثالية للموسم، والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.



وأشارت الصحيفة البريطانية أيضًا، إلى جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي إنجلترا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولية الجارية.