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رياضة

اللجنة الأولمبية تحيل شكوى مرتضى منصور ضد النادي الأهلي للشئون القانونية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:05 م
محمود الخطيب ومرتضى
محمود الخطيب ومرتضى منصور
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قسم الرياضة
أحالت اللجنة الأولمبية، الشكوى التى تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلى الشئون القانونية.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية أن الشكوى التى تقدم بها مرتضى منصور سيتم عرضها على الشئون القانونية من أجل البث فيها ومعرفة حيثياتها بشكل كامل، قبل صدور قرار بشأنها.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقدم بشكوى للجنة الأولمبية ضد كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلة النادي والقناة الفضائية، وضد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي وإبراهيم المنيسي مسؤول قناة الأهلي ومجلة النادي وعدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من كتاب مجلة الأهلي.

وأكد رئيس الزمالك في شكواه للأولمبية أن رئيس الأهلي حرص على تحريض المشكو في حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني، وقام رئيس الأهلي بتحريض التراس أهلاوي بسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك.

وأكد مرتضى منصور في شكواه أن الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلي القيعي بسبه والهجوم عليه.

وأوضح رئيس الزمالك أن الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية، كما قام سيد عبد الحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك وقام محمد مرجان بتحريض من محمود الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك.
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