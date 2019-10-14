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فن

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:04 م
عادل امام
عادل امام
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سعيد فراج
طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية، حينما تم سؤالها عن حالة الزعيم الصحية. 

وأكدت لبلبة، استقرار حالة عادل إمام الصحية، نافية الشائعات التي لاحقته حول تدهورها في الفترة الأخيرة، إذ علقت «عادل إمام بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما أجي مهرجان الإسكندرية على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد». 

وكان عادل إمام، عاد إلى تصوير مسلسل "فالنتينو" بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، حيث استكمل تصوير دوره في أول شهر سبتمبر الماضي بأحد الاستديوهات. 

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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