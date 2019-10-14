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سيارات

شركة إماراتية تعلن عن هايبركار جديدة لمعرض دبي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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كريم عاطف
على مدار الأعوام حاولت شركات ناشئة كثيرة الدخول لفئة الهايبركار لكن القليلين نجحوا.. وتأمل شركة Ajlani Motors أن تثبت نفسها في هذا السوق التنافسي مع الإعلان عن سيارة خارقة جديدة من الإمارات.

السيارة الخارقة سيتم تدشينها في معرض دبي للسيارات في نوفمبر باسم "التنين"، وعكف الفريق على تصميمها لخمسة أعوام مع كون معظم مواصفاتها سرًا للوقت الحالي.

وكشفت الشركة عن فيديو تشويقي للسيارة، بتصميم مستقبلي جدًا ورفارف كبيرة وفتحات هواء واسعة في الأمام، وقد اختارت الشركة طلاء أخضر للسيارة القادمة لمعرض دبي مع لمسات سوداء بارزة، ومن المحتمل أن ما نراه هو سيارة بمحرك وسطي بترولي مع ظهور أنبوب عادم مركزي.

الشركة للوقت الحالي تبحث عن مستثمر لإنتاج السيارة بشكل رسمي لذا لا تتوقعوا طرحها في الأسواق قريبًا.
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