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توك شو

500 عربة درجة ثالثة مكيفة.. هاني عمارة: 2020 موعد تطوير السكك الحديد.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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قسم التوك شو
قال هاني عمارة، الصحفي المتخصص في ملف النقل والسكة الحديد، إن السكة الحديد مرت بأوقات عصيبة لدرجة إلغاء بعض مواعيد القطارات نتيجة عدم وجود جرارات وعربات جاهزة للتشغيل.

وأضاف هاني عمارة، خلال حواره ببرنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أنه في الفترة الحالية حدث ارتفاع كبير في معدل الانضباط على مستوى التحرك والوصول.

وأوضح الصحفي المتخصص في ملف النقل والسكة الحديد، أن إيرادات السكة الحديدية زادت بشكل كبير بسبب الانضباط في تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن مشروعات السكة الحديد من المشروعات الكبيرة وأنها في جميع دول العالم هي أغلى وأسرع وأضمن وسيلة نقل ركاب.

وتابع هاني عمارة، أن بداية ظهور التطور في هيئة السكة الحديد سيكون في بداية عام 2020 وأنه لأول مرة ستكون هناك 500 عربة من عربات الدرجة الثالثة مكيفة بالإضافة الي الجرارات الجديدة كل هذه التطورات ستغير من شكل السكة الحديد في مصر.
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