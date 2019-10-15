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رياضة

اخبار النادي الاهلي ١٤-١٠-٢٠١٩.. ٣ حالات وفاة فى يوم واحد.. وتحذير شديد اللهجة لوكلاء اللاعبين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين ١٤ أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:


لحماية نجومه .. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لوكلاء اللاعبين

حذرت إدارة الكرة بالأهلي وكلاء اللاعبين والأندية المنافسة من التفاوض مع لاعبيها خلال تلك الفترة الدقيقة من عمر المسابقة والتي تعود بمواجهة صعبة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز


ليلة حزينة في الأهلي.. 3 حالات وفاة في يوم واحد

عاش النادي الأهلي لحظات عصيبة وحزينة بعد ان ضربت دروبه ثلاث حالا وفاة دفعة واحدة

الأهلي يهزم الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا علي حساب الإعلاميين بهدف نظيف وديًا في المباراة التي أقيمت بإستاد مختار التتش.
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الأهلي يهزم الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

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