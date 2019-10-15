وزير الدفاع الأمريكي: سنجتمع مع أعضاء الناتو لاتخاذ إجراءات ضد تركيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن اجتماعًا سيعقد مع أعضاء حلف الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن التوغل التركي في سوريا تسبب في إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش".



وأفاد إسبر في بيان بأن العملية العسكرية التركية "غير ضرورية ومتهورة" وقد تسفر عن عودة "داعش".



وأضاف أن الهجوم التركي قوض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا.