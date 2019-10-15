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أخبار العالم

للمرة الأولى.. ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية يبحثان وقف الغزو التركي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
ترامب
ترامب
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أحمد قاسم
كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأخير بحث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني، العدوان التركي الغاشم على شمال شرقي سوريا.

وقال بنس في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "ترامب تحدث الإثنين إلى القيادة الكردية، كما طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع حدّ للعملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا".

وتأتي تصريحات بنس بعدما كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس الاثنين، أن الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح الوزير الأميركي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفًا أن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".
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