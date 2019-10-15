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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: عقوبات جديدة على حكومة أردوغان بسبب غزو سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
أردوغان
أردوغان
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب من الوارد أن تفرض عقوبات جديدة على وزراء ومسئولين بحكومة رجب طيب أردوغان، على خلفية الهجوم التركي الغاشم على الأراضي السورية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين أعلن منذ قليل أن ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على شمال شرق سوريا.

وأوضح بومبيو في بيان نشره موقع الخارجية الرسمي الإلكتروني: "توقيع العقوبات على مسئولين في الحكومة التركية نتيجة هجوم أنقرة العسكري على شمال شرقي سوريا الذي يعرض المدنيين للخطر ويقوض بشدة محاربة داعش

وأضاف: "العملية العسكرية التركية على شمال شرقي سوريا خلقت أزمة إنسانية متنامية وكارثية، وأفعال تركيا أحادية الجانب أدت إلى فرض هذه العقوبات".

العقوبات الأمريكية شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.
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