إنقاذ الموقف.. اقتراح من اتحاد الكرة لحل أزمة تأجيل القمة

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم اقتراح للجهات الأمنية من أجل انقاذ الموقف في ازمة تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك المقرر اقامته يوم 19 اكتوبر الجاري.



ويقترح الاتحاد المصري لكرة القدم ان يتم نقل المباراة الي استاد الجيش ببرج العرب وان تقام بدون اي حضور جماهيري، لمراعاة الدواعي الأمنية.



وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه لا وجود خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك. وقال المصدر ذاته إن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.



ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد تفاديا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى غد الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

