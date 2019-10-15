Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أم بلا قلب ترمي أطفالها الثلاثة من الطابق الخامس.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر حادثة بشعة أقدمت عليها أم مغربية بعدما تجردت من كل مشاعر الأمومة، وألقت أطفالها من نافذة المنزل الكائن فى الطابق الخامس.

ظن سكان الحى بمدينة الدار البيضاء فى البداية أن الأطفال الثلاثة سقطوا بالخطاُ، بينما تبين لاحقًا أنه والدتهم هى من قامت برميهم.

وفور سقوط الأطفال بهذه الطريقة المروعة تم نقلهم إلى المستشفى، وتراوحت أعمارهم من من 5 إلى عشر سنوات، وكانت حالتهم خطيرة للغاية.

من ناحية أخرى اعتقلت السلطات الأم الثلاثينية للتحقيق معها ومعرفة ملابسات الحادث، ونفس الأمر للزوج من أجل كشف اللغز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. يحيي عبد القادر : سرقة شارع فينتيري ‎

ترشيحاتنا

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

سأدمر اقتصاد تركيا.. ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

نجم بيراميدز السابق يتلقى صدمة عنيفة في السعودية.. تفاصيل

النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك

كيف قاد لاعبا الأهلي والزمالك منتخب مصر للفوز على بتسوانا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور