أم بلا قلب ترمي أطفالها الثلاثة من الطابق الخامس.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر حادثة بشعة أقدمت عليها أم مغربية بعدما تجردت من كل مشاعر الأمومة، وألقت أطفالها من نافذة المنزل الكائن فى الطابق الخامس.



ظن سكان الحى بمدينة الدار البيضاء فى البداية أن الأطفال الثلاثة سقطوا بالخطاُ، بينما تبين لاحقًا أنه والدتهم هى من قامت برميهم.



وفور سقوط الأطفال بهذه الطريقة المروعة تم نقلهم إلى المستشفى، وتراوحت أعمارهم من من 5 إلى عشر سنوات، وكانت حالتهم خطيرة للغاية.



من ناحية أخرى اعتقلت السلطات الأم الثلاثينية للتحقيق معها ومعرفة ملابسات الحادث، ونفس الأمر للزوج من أجل كشف اللغز.



